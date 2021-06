Vaccination : pourquoi ce ralentissement ?

Des chaises et des box de vaccination vides. Cet après-midi, seul 200 primo-injections ont été réalisées dans le centre de vaccination Covid-19 du Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est cinq fois moins qu'il y a deux semaines. Y a-t-il un ralentissement du rythme de la vaccination ? Non, si l'on regarde le nombre total d'injections réalisé quotidiennement en France, près de 574 000. Mais c'est vrai si on parle des primo injections. Elles sont en baisse depuis 15 jours. Pourquoi un tel ralentissement ? Nous vous avons posé la question. "Parce que je vais partir en vacances, donc j'attends que mes vacances se terminent avant de se faire vacciner", répond une femme. "Vu que je travaille toute la semaine, quasiment la journée, c'est compliqué de trouver un créneau", dit une autre. Pour Thomas Devlaeminck, membre de l'équipe Covid Tracker, Vite Ma dose, la plupart des indicateurs sont au vert. Il y a de mons en moins de cas en France. Pour les gens, l'épidémie s'éloigne donc un moins besoin de vacciner. Ce ralentissement aura-t-il des conséquences sur la situation sanitaire ? "La seule chose qui permettra d'être un rempart et un bouclier solide face à un rebond épidémique et une éventuelle quatrième vague, c'est la vaccination. Pourquoi ? Parce que la vaccination va protéger individuellement les gens, et le niveau de la collectivité va éviter l'émergence des variants", prévient Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Pour atteindre l'immunité collective, il faudrait vacciner 90% des plus de 12 ans.