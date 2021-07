Vaccination : tout est bon pour convaincre les récalcitrants

Pour convaincre ceux qui ne viennent pas se faire vacciner, il faut aller à leur rencontre. Lena et Lamine sont des médiateurs de la Croix-Rouge, des ambassadeurs du vaccin. Leur cible aujourd'hui, place de la République à Paris, ce sont les chauffeurs de VTC, les jeunes et les livreurs à vélo. Et à force d'argument, ça fonctionne parfois. Certains les suivent sous ces tentes, un centre de vaccination éphémère sans rendez-vous, ouvert pendant cinq jours. À Nîmes, la cible ce sont les jeunes avec une fête de la vaccination, une tombola et des cadeaux : 250 euros d'abonnement pour des vélos électriques, des bons d'achat à la piscine ou au spa. 40% des 18-25 ans sont vaccinés. Ils sont éligibles depuis un mois, mais ce sont ceux qui semblent les moins motivés. Autre levier, jouer la proximité : permettre aux médecins généralistes d'identifier les non-vaccinés. Ils pourront aussi, dès cet été, se procurer des doses Pfizer, notamment pour pouvoir vacciner les adolescents dans leur cabinet.