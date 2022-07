Vaccination : un rappel pour l'été ?

Dans cette pharmacie en région parisienne, les vaccinations ont doublé en une semaine. La majorité de ces patients ont plus de 60 ans. Ils sont éligibles à la quatrième dose depuis plusieurs semaines voire des mois. Mais ils se sont décidés ces derniers jours. Est-ce possible de se faire vacciner pour les moins de 60 ans ? Ce n’est pas possible dans cet établissement pharmaceutique. Cela dépend des professionnels. Dans un cabinet médical, on est plus conciliante. Avec le rebond de l’épidémie, depuis lundi 27 juin sur le site Doctolib, 110 000 personnes ont pris rendez-vous. C’est quatre fois plus que la semaine dernière. À Metz, le centre de vaccination, qui devrait fermer ses portes, va finalement rester ouvert. Malgré cette reprise épidémique, pour le moment, il n’est pas question pour le gouvernement de réactiver le pass vaccinal ou le pass sanitaire cet été. T F1 | Reportage P. Remy, S. Maloiseaux, S. Jou