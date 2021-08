Vaccination : une troisième dose pour les résidents des Ehpad

Une centaine de résidents vivent dans l'Ehpad Abrapa Danube à Strasbourg. La moyenne d'âge est de 85 ans. Tous ont déjà été vaccinés depuis le printemps dernier. Pour François, 83 ans, la question d'une troisième dose ne se pose pas. Dès le mois de septembre, les résidents de plus de 65 ans pourront recevoir une troisième dose, mais il faudra en faire la demande. Un protocole de vaccination défini par l'ARS similaire à celui du printemps dernier. Les Ehpad s'occuperont de la vaccination. Comme nous l'a expliqué Jean Caramazana, directeur général de l'Association d'aide et service à la personne Abrapa dans le Bas-Rhin, "elle sera faite sur place par le corps soignant, les infirmières, avec la supervision des médecins traitants". "On en profitera aussi pour proposer au personnel qui n'est pas encore vacciné de faire cette démarche aussi" a-t-il également ajouté. Seule condition pour recevoir une troisième dose, avoir été vacciné il y a au moins six mois. Les tests sérologiques sont déjà prêts pour mesurer l'immunité des résidents. Les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidité pourront dès le 1er septembre prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose en parallèle de leur vaccination antigrippale.