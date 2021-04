Vaccinés au volant : le vaccidrive inauguré en France

Il était l'un des premiers patients à se faire vacciner dans sa voiture. "L'avantage, on sort de l'autoroute, on passe, on n'a pas besoin de chercher une place de parking. Une fois que c'est fini, on s'en va. C'est parfait", raconte-t-il. 20 minutes au total, un argument qui a séduit 50 personnes ce mardi. Le premier "vaccidrive" de France ressemble au centre de vaccination classique. Sauf que cette fois, tout se passe dans la voiture. D'abord, la consultation avec le médecin. Après la piqûre, il faut avancer de quelques mètres et attendre quinze minutes en observation. En plus de la rapidité, un autre avantage pour tous ceux qui craignent la vaccination, c'est le fait de se sentir chez eux, dans leur maison. "Dans un centre, il y avait beaucoup de monde, et je préfère faire comme ça. Moins stressant, je trouve", confie un autre patient. La clinique possède déjà un centre de vaccination. Elle compte sur le "vaccidrive" pour convaincre les personnes les plus réfractaires. "Rester à l'extérieur, au grand air, dans sa voiture, ça permet de simplifier l'acte et d'encourager nos concitoyens. 70% des Français sont favorables à la vaccination", Lamine Gharbi, président de Cap Santé de Saint-Jean-de-Védas (Hérault).