Vaccinés, ces Français revivent presque normalement

Nous avons retrouvé des retraités vaccinés qui retrouvent enfin un début de vie normale. Ils disent revivre, avoir moins d'appréhension, et se sentir soulagés. Pour eux, être vaccinés c'est aussi retrouver leurs petits-enfants. C'est le cas de Christine à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Elle est allée chez sa fille et sa petite fille avec un masque, mais il est tombé rapidement au moment de se dire bonjour. Grand-mère, mère et fille se sont autorisées des rapprochements sans gestes barrières. Vaccinée, cette retraitée dit retrouver "la liberté de vivre à peu près normalement". À 69 ans, Christine a reçu la première dose. Alors, elle s'occupe de sa petite fille, presque comme avant. "Je peux me déplacer. Je peux venir voir ma petite fille. Je peux aider ma fille qui peut travailler tranquillement pendant ce temps-là" nous a-t-elle expliqué. Résultat, sa fille aussi peut retrouver un début de vie normale. Ces retraités partiront en vacances l'esprit tranquille. Ils auront reçu la deuxième injection avant l'été. C'est la condition pour être totalement protégé.