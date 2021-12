Vaccins anti-Covid : quelle efficacité face au variant Omicron ?

Selon l'Institut Pasteur, il faudrait jusqu'à 30 fois plus d'anticorps pour combattre Omicron qu'il n'en faut face au variant Delta. Alors, quelle est l'efficacité des vaccins contre l'infection ? La dernière étude britannique révèle une baisse importante de notre protection après deux doses. Pour Pfizer, elle chuterait à 19% face à Omicron, mais rebondirait à 77% après un rappel. Constat plus inquiétant pour AstraZeneca : deux doses ne garantiraient aucune protection, mais une 3ème ARN protégerait de nouveau à 73%. Plus de 4 millions de Français ont reçu au moins une dose d'AstraZeneca. Le gouvernement réfléchit à rendre ces personnes prioritaires pour la dose de rappel. Qu'en est-il de notre protection contre les formes graves ? Les premières données sont plutôt rassurantes. En Afrique du Sud, deux doses de Pfizer resteraient efficaces à 70% contre les cas sévères. Mais selon ce scientifique, une 3ème dose est indispensable. "Ce variant a une particularité, c'est qu'il échappe partiellement au système immunitaire. Ça veut dire que les anticorps ne se collent pas bien à lui. Deux doses, ce n'est pas le schéma vaccinal complet contre Omicron. Le schéma vaccinal complet contre Omicron, c'est trois doses, parce qu'on améliore la quantité d'anticorps", explique-t-il. De meilleurs anticorps, mais pour combien de temps ? Là encore, prudence. Des premiers travaux suggèrent une baisse de notre protection même après rappel au fil du temps. Les laboratoires travaillent donc déjà de nouvelles formules ou des vaccins plus dosés. Moderna teste par exemple un double dosage de son rappel, qui renforcerait nos anticorps. "Nous allons partager dans les semaines à venir ces informations avec les agences réglementaires européennes. Ce que nous avons observé sur une dose de 100 microgrammes, c'est que le nombre d'anticorps neutralisants était multiplié par 83". Les scientifiques attendent encore de nouvelles études pour en savoir davantage sur ce variant, notamment sur sa dangerosité qui reste méconnue.