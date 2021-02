Vaccins contre le Covid : ce que l’on sait aujourd’hui sur leur efficacité

Plus il y a des personnes vaccinées, plus l'efficacité des vaccins se précise. Lors des essais cliniques, les fabricants avaient affiché des résultats très prometteurs, en évaluant l'impact de la vaccination sur les risques d'hospitalisation. En Écosse, une étude basée sur un million et demi de personnes vaccinées montre que quatre semaines après la première injection, le vaccin de Pfizer réduit de 85% ce risque. Celui d'AstraZeneca fait encore mieux avec 94% d'efficacité. Autre grande question : les personnes vaccinées peuvent-elles transmettre le virus ? Chez le champion de la vaccination, Israël, plusieurs études sont très prometteuses. La plus récente effectuée auprès de 9 000 soignants vaccinés montre que le vaccin de Pfizer réduirait de 89,4% la transmission du virus. Ces travaux pourraient modifier les stratégies vaccinales. Aujourd'hui, les vaccins sont réservés aux plus fragiles pour éviter les formes graves de la maladie. Demain, s'ils s'avèrent aussi efficaces pour freiner la circulation du virus, il faudra sans doute vacciner plus rapidement les personnes ayant une vie sociale plus développée.