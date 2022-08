Vague de chaleur : 17 jours à plus de 35°C à Montélimar

À 16 heures, il faisait 37 degrés à Montélimar. C'est le 18e jour de canicule dans cette ville depuis le mois de juin. “On est en terrasse, on boit de l’eau, on s’hydrate, c’est la meilleure façon de passer ce moment difficile", lance un habitant interrogé par nos journalistes. Certains ont les bons réflexes, simples et efficaces. Ils permettent de supporter la chaleur selon une résidente des lieux. Une chaleur tropicale qui envahit les appartements, comme chez Élodie Roi. Elle ferme ses volets toute la journée, quitte à télétravailler dans le noir. Elle met tout en œuvre pour obtenir au mieux 31 degrés. Certains préfèrent chercher la fraîcheur dehors, à l'ombre des tilleuls. Car même avec la climatisation, il peut quand même faire chaud dans les appartements. D'autres trempent les pieds dans l'eau. Au fil de la journée, avec cette chaleur écrasante, les rues se vident et les commerçants en font les frais. Dernière astuce, pour changer des glaces : une tomate fraîche. Sans oublier de profiter des joies de l'été, avec un peu d'insouciance. TF1 | Reportage S.Agi, Q. Russell.