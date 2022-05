Vague de chaleur : coup de chaud sur les fraises

Sylvie Delaurier-Zanuttigh, productrice de fraises à Damazan (Lot-et-Garonne), n'a pas eu le choix. Elle a dû sacrifier des fraises en surproduction ces derniers jours. À cause des températures élevées, les fruits ont poussé trop vite. Allant un peu plus loin, elle a même décidé de couper l'irrigation de milliers de plans et de laisser pourrir les fruits. Le manque à gagner sur ces parcelles est de 13 tonnes. Cette quantité ne sera pas vendue à cause de la météo, mais aussi de la hausse du coût des matières premières. Un peu plus loin, à la coopérative d'Aiguillon où trente agriculteurs déposent leur production, le prix des fraises a chuté de moitié par rapport à 2021 à la même époque. C'est notamment dû à la concurrence espagnole. Résultat, sur les étales, c'est aussi la chute libre. En quinze jours, les fraises françaises ont baissé de moitié. Et dans un supermarché visité par nos journalistes, on leur a affirmé que les prix devraient encore perdre près d'un euro le kilo d'ici ce week-end. T F1 | Reportage G. Guist'hau, F. Resbeut.