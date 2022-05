Vague de chaleur : des records de températures et d'ensoleillement

Cela faisait treize printemps que Montélimar n'avait pas eu aussi chaud en mois de mai, avec 33,8°C. Le record est égalé. La ville est l'une des plus chaudes de France aujourd'hui. Beaucoup d'habitants ont donc foncé à la base nautique où même la température de l'eau surprend les baigneurs. Pas un t-shirt à l'horizon. À Angoulême, rares sont ceux qui osent s'aventurer au soleil. Les habitants privilégient les itinéraires ombragés, à cause du manque d'habitude certainement. Il a fait 32°C ce mercredi et c'est 11 de plus que la moyenne saisonnière. Une chaleur précoce qui préoccupe certains passants. Plus au Nord, les Rémois sont bien bronzés pour un mois de mai. Depuis le début de l'année, ils ont profité de 812 heures de soleil. C'est bien au-dessus de la moyenne de 544 heures sur cette période. Les étudiantes révisent au soleil. Pour déjeuner ou boire un verre, on se rue en terrasse, mais sous les parasols. Par ailleurs, les températures vont rester élevées cette nuit. Il fera autour de 20°C à Bordeaux, Tours ou Toulouse. T F1 | Reportage M. Guiheux, G. Charnay, Y. Chambon.