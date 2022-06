Vague de chaleur : des températures inédites pour la saison

Même dans un parc marseillais, il est difficile d’échapper au soleil. Le mercure affichait déjà 25 degrés à dix heures et jusqu’à 36 cet après-midi. Et ce n’est que le début d’une semaine étouffante. À l’image de ce que traverse déjà l’Espagne. A Madrid, le thermomètre affiche aussi entre 39 et 40 degrés depuis quelques jours. Ce mardi dans le Sud-Ouest et mercredi dans toute la moitié sud de la France, cette vague de chaleur va continuer sa progression sur le territoire. Elle va gagner la Bretagne, le centre d’ici vendredi et va s’étendre plus à l’Est samedi, avec des températures dépassant allègrement les 35, voire 40 degrés. On attend 39 degrés à Toulouse, 36 à Poitiers vendredi et 35 le lendemain à Paris. Il s’agit d’un épisode exceptionnel à cette période de l’année. Cette année, jamais un mois de mai n’aura été aussi chaud et sec. Les Français sont appelés à modérer leur consommation d’eau, pour éviter des restrictions plus dures cet été. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Stiti, F. Petit