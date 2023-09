Vague de chaleur : du jamais-vu en septembre

On annonçait une chaleur intense surtout pour le début de la semaine. Elle joue les prolongations. À Bordeaux (Gironde), il fait encore 29°C en ce début de soirée et 27°C en région parisienne, où même l'ombre ne fait pas recette. L'affluence est dérisoire au bois de Boulogne. "Quand je pars de chez moi, il y a très peu de monde dans les rues" ; "là, on est calme. Si on marche avec la chaleur-là, ça ne sera pas possible. On risque de tomber", témoignent des passants. Ce vendredi, il fera jusqu'à 38°C en ressenti à Paris et surtout une vigilance canicule pour quatorze départements du centre et de l'Île-de-France. C'est une situation inédite pour un mois de septembre depuis près de vingt ans. L'anticyclone au-dessus du pays est bloqué par les dépressions qui sévissent en Espagne et en Grèce. "Avec, en plus, un flux du Sud, cela veut dire de l'air extrêmement chaud, qui remonte du Maghreb et cet air chaud est de plus en plus important et se réchauffe de plus en plus au fil des jours", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1 et LCI. Les températures devraient continuer d'augmenter un peu partout, au moins jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage O. Santicchi, I. Lyafori