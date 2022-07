Vague de chaleur : en quête de fraîcheur

Les Lyonnais en mal de fraîcheur surnomment une fontaine « la douche ». Et autant dire que ce lundi après-midi, chacun y est resté le plus longtemps possible. À Lyon, où le mercure a atteint les 37 degrés, il n’y a bien que le roi soleil pour résister à ce cagnard. D’autres habitants, plus prévoyants, ont privilégié la fraîcheur d’une base nautique. L’attrait d’une baignade rafraîchissante face à la canicule, les habitants d’Aubervilliers y ont aussi cédé. Exceptionnellement, l’accès à la piscine était gratuit. En Île-de-France, le thermomètre affichait 37 degrés. Alors, au pied de la Tour Eiffel, c’est la ruée sur les jets d’eau, tandis que ceux qui voulaient rester au sec ont plutôt boudé les terrasses en plein soleil. Rester à l’intérieur, c’est loin d’être une option pour les plus fragiles. Dans un Ehpad de Tourcoing, il affichait 37 degrés derrière les stores. Huit salles sont climatisées et le personnel est au petit soin. TF1 | Reportage M. Desmoulins. L. Poupon, Z. Ajili