Vague de chaleur : jusqu'à 44°C en Californie

En plein désert californien, le plus grand thermomètre du monde, 41 mètres de haut, ne suffira peut-être plus à indiquer les records. 108 °F, soit 42,2 °C. Et ce n'est qu'un début. Une centaine de villes devraient battre des records dans tout le sud-ouest des États-Unis. 55 millions d'habitants en tout, doivent être prêts pour une longue semaine de chaleur. "J'essaie de rester tranquille au frais, puis j'essaie de boire", assure un habitant de la région. "Il fait super chaud et j'ai l'impression d'avoir un malaise", redoute une Californienne. Le mercure va atteindre jusqu'à 44°C dans les banlieues de Los Angeles ou Sacremento ce week-end. Cette canicule va surtout mettre à rude épreuve un réseau électrique vieillissant. Le gouverneur de Californie appelle donc ses concitoyens à la responsabilité. Aida Boukenter, étudiante française à Los Angeles, commence à être habituée à toutes les consignes, même si elles ne sont pas toujours faciles à appliquer. Les autorités appellent aussi les utilisateurs de voitures électriques à ne pas les recharger sur des plages horaires déterminées. Cette vague de chaleur favorise aussi les départs de feu. Dans le nord de Los Angeles, il a même fallu évacuer de nombreux résidents. Déjà confronté à une sécheresse chronique dramatique, l'ouest américain voit encore une fois avec ces températures excessives le changement climatique à l'œuvre. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien