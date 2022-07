Vague de chaleur : les Français s’adaptent

Avec 36 °C, c'est la fournaise dans le Tarn-et-Garonne. Ici, on sait pourtant accueillir avec du ventilateur ou un miroir d'eau. Le thermomètre va bien continuer de grimper. Près de 43 °C est prévu pour dimanche. À quelques kilomètres de là, les vacanciers d'un camping ont misé sur la piscine pour ne pas souffrir de la chaleur. Ils s'offrent même une baignade du matin au soir. Il faut se rafraîchir avant d'aller se coucher, car il sera difficile de s'endormir avec les 25 °C prévus ici cette nuit. Même la Bretagne n'est pas épargnée. à Auray, il fait 33 °C cet après-midi, c'est neuf de plus que la normale de saison. Ces agents municipaux sont pourtant au travail. Sous cette halle du marché, la température est étouffante. Pour rendre leur journée plus supportable, la mairie a pris une décision. Dès le 12 juillet, les agents de propreté prendront leur poste à cinq heures du matin au lieu de huit heures. Il y a ceux qui subissent des efforts, et ceux qui les choisissent comme les valeureux cyclistes de la route Vélodyssée qui longent la côte atlantique à Saint-Palais-sur-Mer. Ils roulaient sur 35 °C. À voir les prochains jours, certains ont adapté leurs programmes. Heureusement, par endroits, il y a le vent, l'ombre des pins et des paysages incroyables à admirer. T F1 | Reportage D. Sitbon, J. Devambez