Vague de chaleur : Lézignan-Corbières, une journée dans la fournaise

Un soleil de plomb, 37°C au thermomètre. À 11h à peine, la chaleur est déjà écrasante. "On cherche des endroits où il y a de l'ombre", lâche une habitante. La commune de Lézignan-Corbières bat sans cesse des records de chaleur. Alors, ce facteur est prévoyant. Il emporte avec lui trois litres d'eau et rase les murs à la recherche de l'ombre. À cause de la chaleur, il a perdu deux kilos depuis le début de la semaine. Dès 14h, les thermomètres affichent 43°C au soleil. Personne ne sort dans les rues. Tout le monde reste à la maison. Dans son appartement, Huguette est bien au frais. Elle utilise un climatiseur. Quelques rues plus loin, Thierry, lui, n'a pas cette chance. Pour supporter l'après-midi, il a dû se creuser la tête pour avoir un ventilateur et un bidon d'eau glacée. Tout au long de la journée, une chaleur étouffante s'abat sur la région. Dans cette agence immobilière, il est difficile de rester concentré. "Je transpire énormément, et ce, même avec la climatisation", déplore une responsable. Fini donc la tenue correcte exigée par l'entreprise. Les salariés sont venus au bureau en short et tee-shirt. Avant de retrouver un peu d'air frais, il va falloir se montrer patient. La canicule pourrait durer jusqu'à la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni