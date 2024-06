Vague de chaleur : l'Inde suffoque

Rideaux fermés, climatisation en continu, Pierrick, un breton installé à New Delhi depuis trois et sa femme ne sortent de chez eux que pour se rendre au travail. Il fait partie des plus épargnés. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les habitants des quartiers les plus pauvres du pays. Les coupures de courant liées à la chaleur provoquent des pénuries d'eau. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants dépendent uniquement d'un camion d'approvisionnement du gouvernement. "Il ne vient pas tous les jours, c'est pour ça que tout le monde se précipite. L'été, à cause du manque d'eau, c'est dur de survivre.", confie un père de famille. Les habitants suffoquent même la nuit où la température ne retombe plus en dessous de 30°C. Une mère de famille a donc dépensé toutes ses économies pour un climatiseur mobile. "Il nous a coûté environ 120 euros, nous devons le pays en plusieurs fois. Mais on n'avait plus le choix, j'avais des infections de peau, beaucoup de problèmes de santé.", explique une femme. Ces chaleurs extrêmes mènent parfois à des états d'hyperthermie sévère. Face à ces cas de figure, un hôpital de New Delhi a inauguré le tout premier service dédié aux victimes de canicule. La chaleur, un danger pour la santé, cela pourrait devenir la norme dans la région du monde. Les scientifiques craignent des épisodes de chaleurs extrêmes plus longs, plus intenses et surtout plus fréquents. TF1 | Reportage M. Laouamen