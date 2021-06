Vague de chaleur : quelles conséquences sur les cultures ?

Sous plus de 30 degrés, les moissons commencent. Ce qui inquiète Bertrand Mitard, agriculteur. En effet, les fortes chaleurs de ces derniers jours ont attaqué son blé. Ce qui fait que les récoltes s'annoncent de moins bonnes qualités. Ces dernières années, les phénomènes météos violents comme les sécheresses, les orages ou le gel se sont enchaînés. Dans l'exploitation de Bertrand, en 10 ans, les rendements ont chuté de 15%. Les changements climatiques se constatent aussi dans d'autres régions. C'est le cas en Normandie. Patrick Dechafour, agriculteur, voit déjà que certains terrains sont de plus en plus difficiles à cultiver. Pour miser sur l'avenir, il faudra sûrement investir. Comme les cultures, les élevages sont aussi concernés. Stéphane Labarrière, éleveur de bovins, possède plus de 300 bovins qu'il faut nourrir, alors que les stocks sont plus faibles. En 18 ans d'expérience, il n'a jamais connu une terre aussi sèche. Son temps de travail a augmenté de 10% pour conserver le même rendement. Tous espèrent que des solutions naturelles ou techniques seront trouvées dans les années à venir.