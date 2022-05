Vague de chaleur : risque d’orages violents toute la semaine

Sur l’océan, au large de la Vendée, ou encore dominant la Dame de fer à Paris, la foudre aura surpris, voire émerveillé beaucoup de Français. Près de 34 000 éclairs en 24 heures. C’est autant que sur l’ensemble du mois de mai de l’année 2021. C’est aussi la journée la plus orageuse de cette année 2022. Les dégâts, extrêmement localisés, sont impressionnants. Par exemple, il aura fallu douze heures aux pompiers du Calvados pour éteindre un incendie. Un foyer pour enfants, touché par la foudre, est entièrement détruit. Une dizaine de pensionnaires l’occupaient. Tous ont pu être évacués à temps. Dans le sud-ouest hier soir, des grêlons gros comme des balles de ping-pong rebondissaient dans les jardins. En Haute-Savoie, des trombes d'eau ont transformé une maison en île. La propriétaire a filmé la scène. Alors que les températures vont de nouveau grimper, Météo France prévoit un autre épisode orageux en milieu de semaine. En effet, selon Sébastien Leas, prévisionniste, Météo France, on attend des orages qui arrivent par le Golfe du Morbihan et les Pays de la Loire. Ils vont se propager et glisser sur le nord-ouest. Ce responsable appelle à la prudence dans les régions qui seront concernées par cette vague orageuse. Des orages en mai, ce n'est pas anormal à en croire ces spécialistes. En revanche, entre 30 et 34 degrés prévus cette semaine sur la plupart des régions, c’est exceptionnel. Cet épisode de chaleur devrait faire de ce mois de mai le plus chaud, jamais enregistré. TF1 | E. Lefebvre, A. Lebranchu, Y. Matisse.