Vague de chaleur : un mois de mai record ?

Il faut faire vite. Dès demain, laver sa voiture sera formellement interdit. À Saint-Jean-d'Angély, comme dans une grande partie de la Charente-Maritime, les restrictions d'eaux seront imposées dès 8 heures du matin. Les fontaines de la ville s'arrêteront de couler. L'arrêté est formel. Il proscrit le remplissage des piscines, le nettoyage des sols et des façades, même pour les professionnels. Oubliez aussi l'arrosage de votre jardin, c'est formellement interdit. Le maraîcher du coin le prend avec le sourire, mais il devra s'adapter. En tout, seize départements sont concernés par ces restrictions d'eaux. Car nous vivons l'un des printemps les plus secs de l'histoire. Situation que l'on doit aux chaleurs un peu trop persistantes pour la saison. Météo France enregistre 16,61 °C en moyenne sur le mois de mai. Cette moyenne est établie entre les températures du jour et de la nuit. Un niveau élevé que l'on observe régulièrement ces dernières années. Ce mois de mai 2022 pourrait alors battre un record. Car l'air chaud provenant du Sahara ne quittera pas la France avant plusieurs jours. Selon Olivier Proust, Météo France, " cette situation est clairement exceptionnelle par sa précocité, sa durée, et ça va encore durer cette semaine avec un pic de chaleur. On va avoir des températures qui vont être très proches des records, parfois battus comme aujourd'hui à la Hague. La pointe du Cotentin a connu 26,6 °C. Ça bat un record qui datait d'il y a 100 ans". Pour respirer, il faudra patienter. Une légère baisse des températures est prévue à partir de vendredi. TF1 | Reportage D. De Araujo, Y. Chambon, L. Adda