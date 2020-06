Vague de chaleur : un nouveau record dans l'Hexagone ?

31°C à Albi, 28 C° à Strasbourg, 32 C° à Valence... Il a fait extrêmement chaud aujourd'hui dans l'Hexagone. La totalité du pays a basculé dans l'été. Et ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend dans les prochains jours. Les archives de météo France le prouvent, les 13 mois qui viennent de s'écouler ont tous battu des records de température. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.