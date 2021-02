Vague de froid : des températures particulièrement glaciales dans la Somme

Le thermomètre affichait -3°C lorsque nous nous sommes arrêtés au bord d'une route à Doullens dans la Somme. Nous y avons vu des ouvriers qui continuaient de travailler pour installer des canalisations d'eau potable tant bien que mal. En effet, une vague de froid glacial est en train de s'installer dans la région. À Amiens par exemple, le mercure frôle les 0°C et les habitants sont prêts. Mais rien de tel qu'un café pour réchauffer la pause-déjeuner. C'est ce que buvaient deux collègues croisés par nos reporters. Ils sont en télétravail à cause du Covid-19. Ces sorties risquent pourtant de se raréfier. Et pour cause, entre -5°C et -10°C sont attendues cette semaine avec une température ressentie bien souvent inférieure. Dans la Somme, le plan grand froid vient d'être activé. Tandis que les humains grelottent, les animaux sont eux parfois mieux lotis. C'est le cas dans une étable à 160 vaches laitières à Saint-Riquier. Leur éleveur, Dominique Dengreville, explique à nos reporters que ces bêtes ressentent 10 degrés de plus que nous. Ce dernier sera tout de même vigilant, notamment pour s'assurer que les abreuvoirs ne gèlent pas, car les températures devraient rester négatives jusqu'à la fin de la semaine.