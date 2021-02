Vague de froid : des températures polaires dans le nord de la France

Les plus matinaux ont pu frémir en regardant leurs thermomètres, - 7 °C au réveil. Le Nord s'est figé dans la glace. À Valenciennes, à l'heure des sorties de classes à 11h30, les enfants étaient recouverts de superposition de vêtements pour les protéger de ce froid polaire. À l'heure du déjeuner sur la place d'Arme, peu de sandwiches, le temps se prête davantage aux plats mijotés. Dans le restaurant "Chez mon mieux", le chef a dû adapter sa carte pour cette vague de froid exceptionnelle. À Anzin, le marché s'achève. C'est l'occasion de rencontrer les plus anciens, dont l'expérience nous enseigne que des périodes de très grands froids ont eu lieu il y a des années. Un peu plus au nord à Orchies, la neige s'est transformée en glace, pas de dégel de toute la journée. À Lille, aussi, cet après-midi, les promeneurs étaient un peu marqués par cette température inhabituelle. Dans l'après-midi, le vent transperce les vêtements et il faisait -3 °C. La température va continuer de baisser. Demain, ce sera même la journée la plus froide de la semaine avec -16° C ressenties.