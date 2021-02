Vague de froid en France : d’où viennent ces températures glaciales ?

Dans les ruelles de Prague, il est tombé quinze centimètres de neige la nuit dernière. En Allemagne, jusqu'à 40 centimètres de flocons ont perturbé les transports. Des avions ont été annulé, des trains sont à l'arrêt ou roulent au ralenti, et les routes sont devenues dangereuses. Il y a presque autant de neige aux Pays-Bas. De quoi lancer une rarissime alerte code rouge. Sur une carte du continent, une immense masse d'air très froide qui envahit petit à petit l'Europe. "Ce froid nous arrive tout droit de Sibérie, de la Russie. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le fameux Moscou-Paris. On est dans un flux de Nord-Est. Ce froid va s'accentuer surtout mercredi et jeudi", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI. Rien n'empêche ce Moscou-Paris d'avancer, de s'installer. Avec la bise, les températures ressenties pourraient descendre à -20°C. Des températures négatives que devraient connaître également les Pays-Bas, pendant au moins une dizaine de jours.