Vague de froid : les États-Unis craignent une "bombe cyclonique"

Les États-Unis sont aussi confrontés à un phénomène exceptionnel, des températures polaires. Le sud-est du pays connaît traditionnellement des hivers doux mais cette année, il a même neigé en Floride, du jamais vu depuis trente ans. Le phénomène est si brusque que les météorologues parlent de "bombe cyclonique". Cette vague de froid a déjà tué dix-sept personnes. Beaucoup de villes comme New York ont déclaré l'état d'urgence.