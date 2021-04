Vague de froid : le combat des viticulteurs de l'Indre-et-Loire contre le gel

Après six nuits consécutives de gel, les moyens commencent à manquer pour Christophe Pitault, viticulteur au domaine Les Pins à Bourgueil. Il nous confie ne plus avoir que 250 à 300 bougies antigel et qu'il n'y a plus de stock ailleurs. Et pour cause, la nuit dernière il a encore fallu se battre contre le froid. Un combat que nos reporters ont vécu avec eux. À 4h du matin, ils ont retrouvé Philippe Pitault, viticulteur également. Ce dernier avait le visage encore marqué par une nouvelle nuit blanche. Arrivé dans son domaine, ses craintes se vérifient. Il va faire froid, très froid. Et il faut passer le mot. La fatigue fait alors place à l'inquiétude. Celle de savoir si l'effort d'une nuit permettra de sauver le travail d'une année. Le combat de ces viticulteurs contre le froid est loin d'être terminé. À quelques kilomètres de là, une autre parcelle risque d'être perdue. Les précieux bourgeons ne sont pas encore sauvés. Une immense éolienne y brasse l'air chaud et protège plus de six hectares de vignes. Ces moyens auront permis à ces viticulteurs de vaincre une nouvelle nuit de froid. Le soir suivant il leur faudra ne dormir que d'un œil, car la température devrait à nouveau passer en dessous de zéro.