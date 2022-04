Vague de froid : le réseau électrique a tenu

Partout en France, nous étions nombreux à avoir fait la chasse au gaspillage d'énergie. Ces petits gestes sont également appliqués par les entreprises. À DM Industrie, une PME de Courcouronnes (Essonne), on a baissé la vitesse de ventilation des machines, et la température de l'atelier de 2°C. Dans une station essence de Saint-Renan (Finistère), le patron a décidé de se concentrer sur les lumières extérieures, très gourmandes en énergie. Les grands groupes ont également fait des efforts. Dans un hypermarché Carrefour à Montesson (Yvelines) par exemple, entre 7h et 10h, on a baissé l'intensité des lumières de 60%, éteint les écrans, la musique et fermé la moitié des caisses libres-services. Grâce à ces efforts combinés, le pic de consommation était ce matin de 71 600 mégawatts, inférieur à celui initialement attendu autour de 73 000 mégawatts. Une économie d'énergie équivalente à deux fois la consommation d'une ville comme Montpellier. C'est non négligeable quand la moitié des réacteurs nucléaires sont aujourd'hui à l'arrêt pour cause de maintenance. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, N. Bednarick, S. Maloiseaux, P. Gely.