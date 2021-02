Vague de froid : les capacités électriques françaises sont-elles suffisantes ?

Dès que les températures dégringolent, notre consommation d'électricité augmente. La vague de froid de cette semaine a donc fait décoller notre demande électrique. RTE, le réseau distributeur s'attend à un pic de consommation jeudi à 85 800 MW. On a de la marge, car le record historique de février 2012 est de 102 000 MW et les centrales avaient tenu. Mais aujourd'hui, la situation est un peu plus tendue que d'habitude. Il y a la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en France. Nos voisins sur qui on compte ont aussi fermé des centrales en Allemagne et des centrales à charbon. La deuxième raison est qu'on fait fonctionner à plein régime les centrales pendant l'hiver pour les arrêter le printemps et en été afin de faire des opérations de maintenance. Cependant, la crise du Covid-19 a décalé cette maintenance. Il n'y a toutefois pas de risque de pénurie en vue, car les centrales françaises peuvent fournir 88 000 à 90 000 MW et nous pouvons aussi en faire venir 11 000 MW chez nos partenaires européens en cas d'urgence. Ajouter à cela que les journées commencent à rallonger. Donc, nous allumons les lampes de plus en plus tard.