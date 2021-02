Vague de froid : piétons et automobilistes entre glissades et verglas en Île-de-France

Ce mercredi 10 février, quel que soit le mode de transport, le Parisien pressé a levé le pied pour une fois. Pour éviter la chute, une dame rencontrée par nos journalistes a finalement trouvé l'astuce. Elle a marché dans les pas des piétons précédents, car une fois la neige tombée, le risque du verglas arrive. Gare à ceux qui ne sont pas équipés. Avoir de bonnes chaussures et adapter sa vitesse sont les premiers conseils donnés par les pompiers. Ils sont intervenus près de 250 fois à Paris pour la neige et le verglas depuis mardi 9 février. Claire Boet, sapeur-pompier de Paris, nous explique que fort heureusement, les gens en véhicule adaptent leur conduite. Ils adaptent leur vitesse. Ainsi, les chocs en général se produisent à allure lente et engendrent des dégâts essentiellement matériels. Et pour les personnes qui chutent, ce sont de petites contusions et rien de grave à déplorer. À quelques kilomètres de Paris, à Orsay dans l'Essonne, une femme s'est encore fait surprendre ce mercredi. Elle nous explique qu'en revenant du travail, sa voiture a glissé. Pour éviter toute mauvaise surprise et avec les températures négatives annoncées cette nuit, beaucoup de Franciliens devraient encore laisser la voiture au garage. Les transports scolaires seront d'ailleurs à l'arrêt demain en Seine-et-Marne et dans treize autres départements français.