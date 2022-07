Vagues de chaleur : huîtres et coquillages menacés

Sébastien Robert est ostréiculteur à Pirou (Manche). Il est obligé de gratter ses huîtres pour pouvoir les vendre. Avec la température de l'eau en mer qui augmente d'année en année, des larves prolifèrent et pondent sur sa production. Certains coquillages se cassent et restent invendables. Résultat, une demi-journée de travail perdue à chaque récolte, quand elle n'est pas dévorée par des prédateurs de plus en plus nombreux dans l'eau chaude. Le danger est pris très au sérieux par les producteurs de coquillages normands. Depuis plusieurs années, ils tentent de mesurer l'impact du réchauffement climatique sur les fruits de mer. À ce propos, Thierry Hélie, président de la Section régionale des conchyliculteurs de Normandie, nous a fait savoir qu'il est possible de cultiver des huîtres dans les eaux un peu plus chaudes. Par contre, il faut se poser la question à long terme sur ce que cela peut leur apporter. Il évoque de nouveaux pathogènes et des parasites qui peuvent se développer. Par ailleurs, les productions de moules pour septembre et d'huîtres pour Noël ne sont pas menacées, mais les prix pourraient bien encore augmenter de 5 à 10% par rapport à l'année 2021. T F1 | Reportage T. Copleux, X. Thoby.