Vagues de chaleur : l'engouement de Français pour la clim'

La maison de Brice Rochette est désormais climatisée. L'investissement est coûteux. Il a déboursé 6 500 euros pour l'installation de trois consoles dans ses chambres. À cause des vagues de chaleur qui touchent le pays actuellement, les installateurs croulent sous les commandes. C'est le cas notamment de Brice Botland, frigoriste chez "Clim IDF". Avec les fortes chaleurs, des climatiseurs apparaissent partout en France, même dans le nord. À Lille, des grilles de soufflage se multiplient sur les façades. C'est un marché florissant jusque sur Internet où des appareils sont vendus à partir de 50 euros. Mais attention, il ne s'agit souvent que de rafraîchisseurs d'air. Dans ce magasin, par exemple, le premier prix pour un climatiseur tourne autour de 399 euros. Avec ça, on va avoir du froid, mais malheureusement avec un peu de bruit. Quant au climatiseur mobile complètement silencieux, son prix peut atteindre jusqu'à 899 euros. En règle générale, plus l'appareil est haut de gamme, moins il consomme d'énergie. Mais pour beaucoup de Français, ce n'est pas qu'une question de prix. Certains utilisent la clim', d'autres cherchent d'autres moyens pour se rafraîchir. Et n'oubliez pas, un climatiseur installé dans une maison mal isolée sera moins efficace et fera gonfler votre facture d'électricité. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Diwo, V. Dépret