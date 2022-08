Vagues de chaleur : mini-tornades en série

Le 2 août dernier, un monstre de poussière a été filmé à quelques dizaines de mètres des automobilistes sur une route de Pipriac en Ille-et-Vilaine. Depuis, l'un d'eux regarde la vidéo de la tornade en boucle car elle peine encore à y croire. Aucun blessé n'est à déplorer. Ces tornades peu dangereuses sont en réalité des tourbillons de poussière. Elles se sont multipliées en France. Au moins, dix ont été filmés dans le pays rien que ces 7 derniers jours. Le phénomène survient dans des conditions bien particulières. D'après Cyril Bonnefoy, météorologiste chez Meteo Consult, la formation de ces tornades repose sur des différentiels de températures entre le sol surchauffé et les surfaces environnantes. Cet écart va entraîner la création d'une dépression. L'air, qui est un peu moins chaud, va être aspiré par cette dernière et va former le tourbillon. Et avec la sécheresse record de cet été, le phénomène s'est renforcé. Mais avec une vitesse moyenne de 30km/h et une durée de vie de seulement quelques minutes, ces tourbillons n'ont fait aucun dégât. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Giraud, R. Hellec