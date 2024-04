Vagues de submersion : appel à la prudence sur le littoral

Situé à quelques mètres de l'océan, un camping vient juste de rouvrir pour la saison. Mais pas de temps à perdre pour les propriétaires, il faut anticiper l'arrivée de la tempête et tout ranger. L'établissement compte 150 mobil-homes et accueille déjà une dizaine de clients. Cette nuit du 8 avril, les gérants vont rester très vigilants et suivre de près l'évolution de la situation. Sur la côte, le vent devrait se renforcer dans les prochaines heures. À l'heure de la marée haute, le spectacle de la mer est impressionnant. Sur le port de Plœmeur, les vagues viennent lécher les commerces. Installée depuis des années, une brasserie offre un cadre unique pour observer la mer agitée, c'est un plus pour la fréquentation de l'établissement. De son côté, la mairie a fermé l'accès au quai et rappelle à tous d'être prudents, face aux éléments. Outre les planches, pour éviter les débordements, la municipalité va doubler ses équipes d'astreinte cette nuit. Depuis cet hiver 2024, la ville doit faire face à la multiplication des tempêtes. En novembre dernier, le passage de la tempête Ciaran avait coûté 150 000 euros à Plœmeur. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Modicom