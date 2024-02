Vagues et crues : la côte Atlantique en alerte

Un grand coefficient de marée et de fortes rafales de vent, les ingrédients sont réunis pour offrir un beau spectacle au Pays Basque. À Biarritz, les rafales de vent atteignent les 70 kilomètres heures. Des sacs de sable ont été installés pour protéger les commerces et la promenade est interdite au public. Pour faire respecter cette interdiction, la police municipale multiplie les patrouilles. "C'est là où il y a beaucoup de bateaux et de commerces, donc, il y a beaucoup de passants. On essaye de sécuriser", nous explique le Brigadier Rousselle. À distance, derrière les barrières, certaines personnes tentent de prendre la plus belle photo. "C'est quand même beau de voir la nature ainsi", affirme une passante. Un peu plus au sud, à Saint-Jean-de-Luz, les digues disparaissent sous les vagues. Une alerte aux vagues, mais également un risque de crue sur la côte basque. À Bayonne, on surveille de près le niveau de la rivière. La prochaine marée haute est attendue à cinq heures du matin. Et l'eau pourrait déborder sur les quais TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux