Vagues submersives : la côte Atlantique face aux grandes marées

Dimanche après-midi, les vagues restaient fortes à Capbreton, dans les Landes, mais rien de comparable avec celles de cette nuit. Les vagues sont passées par-dessus la jetée, emportant avec elles les vitres de trois restaurants. Christophe Mats, restaurateur à Capbreton, nous montre sur ses images de vidéosurveillance une voiture projetée par le courant contre la devanture de son établissement à 4h50 ce matin. Sa véranda est détruite. Le vent continue de souffler, mais l'alerte vague submersive a été levée pour le plus grand bonheur des promeneurs. Mais le spectacle a beau être magnifique, il fait tout de même des dégâts. Plus au nord, au niveau du bassin d'Arcachon, des cours d'eau ont débordé, inondant plusieurs axes routiers. La circulation reste difficile autour de la commune de Langoiran, au sud de Bordeaux, où la Garonne est sortie de son lit. Plusieurs routes sont fermées à la circulation. Une partie de l'hôpital d'Arès est fermée jusqu'à lundi, car les urgences sont inondées. En Bretagne, les grandes marrées à Saint-Malo sont toujours spectaculaires. Le phénomène des vagues submersives est bien connu des habitants de la Cité Corsaire. Mais les vagues de ce matin ont tout même endommagé un morceau de la digue. Le problème, c'est qu'au-dessus de ces digues abîmées, il y a des habitations et des commerces qui peuvent avoir été fragilisés. La municipalité a consolidé avec du béton. Des grosses pierres ont été déversées sur le front de mer pour briser la force des vagues. Les grandes marées vont durer jusqu'à mardi. Ce n'est qu'après qu'on pourra évaluer l'étendue des dégâts. TF1 | Reportage C. Chapel