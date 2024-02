Valence : comment l'immeuble a-t-il brûlé en 20 minutes ?

Une minute de silence et de longs applaudissements, en soutien aux victimes. Le jeudi 22 février, un incendie a ravagé un immeuble pour une raison encore inconnue. Pilar, habite à quelques mètres de là, elle et sa voisine ont vu le bâtiment partir en fumée, en à peine 45 minutes. Pourquoi les flammes se sont-elles propagées aussi rapidement ? Ce soir-là, le vent souffle à plus de 60 kilomètres heures. Mais le revêtement de l'édifice serait aussi en cause. Entre les deux couches d'aluminium de la façade, un isolant combustible aurait accéléré la propagation du feu. Le phénomène est similaire à l'incendie de la tour Grenfell, de Londres, en 2017, où 72 personnes avaient péri. Depuis, ces isolants ont été interdits en Espagne, mais les bâtiments construits avant 2019 ne sont pas concernés, comme nous l'explique Vincent Ponsi Frigola, ingénieur et architecte. "L'immeuble de Valence respectait la loi puisqu'au moment de sa construction, ces matériaux étaient autorisés. Aujourd'hui, ils sont interdits ici, et dans le reste de l'Europe". En France, les isolants combustibles, comme le polystyrène, sont interdits depuis près de 50 ans, pour les immeubles de plus de neuf étages. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito