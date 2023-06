Valence : deux écoles fermées sous la menace des dealers

Des menaces de mort en pleine journée, à l'entrée d'une école primaire. Depuis ce mardi 6 juin, les instituteurs ne font plus classe dans deux établissements de la ville, et les parents sont sous le choc. Dans un quartier de Valence, personne ne souhaite nous répondre à visage découvert par peur des représailles. Car des événements comme celui-ci, il y en a eu une dizaine ces deux dernières années. Le plus marquant est la fusillade du 9 mai 2023. En un mois seulement, trois morts, et des impacts de balles partout sur la devanture des commerces. Dans un bureau de tabac, la gérante est à bout, elle a des impacts de balles partout. Elle a dû réduire ses horaires d'ouvertures et vu la fréquentation chuter. Un homme, qui habite le quartier depuis 55 ans, dénonce une rivalité sur fond de trafic de drogue entre le quartier du Plan et celui de Fontbarlettes avec des excès de violence jamais vu. La préfecture annonce la présence des forces de police dès le vendredi 8 juin matin, à la réouverture des écoles. Une cellule d'écoute sera également mise en place. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys