Valence : les secrets de la vraie paella

C'est sans doute la recette la plus typique de la cuisine espagnole. La paella, un plat qui se partage entre amis, qui sent bon l'été et se savoure jusqu'au dernier grain de riz. Mais, si on veut vraiment en manger une excellente, il faut venir à Valence car il est bien là-bas, le berceau de la paella. Au marché central de la ville, tout le monde connaît la recette ou plutôt "sa recette". Et l'on comprend très vite que pour les Espagnols, le sujet est sensible. "C'est vraiment un thème qui prête à controverse", affirme une Espagnole. Alors, quels sont les ingrédients indiscutables de la paella originale ? "C'est un plat qui est né à la campagne. On y mettait ce qu'on avait dans les fermes. Et qu'est-ce qu'on avait ? Du poulet et du lapin", explique une autre personne. Pour mettre tout le monde d'accord, rendez-vous avec Eva Monterde, une habitante de Valence. Dans sa famille, on se transmet la recette depuis des générations. Elle va nous aider à sélectionner les meilleurs produits. "Ici, c'est un marché authentique avec une clientèle d'habitués", dit-elle. Et elle nous fait gagner du temps dans la véritable paella valencienne. Contrairement à une idée reçue, pas de fruits de mer. Nous commençons directement par la viande. La suite dans le reportage ci-dessus.