Valérie Bacot jugée pour avoir tué son mari violent : le récit du premier jour d’audience

Valérie Bacot vit-elle ses derniers jours de liberté ? Retournera-t-elle en prison après y avoir passé un an en détention provisoire en 2018 ? Jugée depuis ce matin pour assassinat par la Cour d'assise, c'est la réclusion criminelle à perpétuité qu'elle encourt. Mais l'homme qu'elle reconnaît avoir tué, son mari, Daniel Paullette, l'ancien compagnon de sa mère, le père de ses quatre enfants, est aussi celui qui l'a violé dès ses douze ans, violenté pendant des années et même prostitué pendant quatorze ans. Un cauchemar qu'elle va devoir raconter aux jurés. Jamais Valérie n'a réussi à porter plainte. Elle était sous l'emprise totale de son mari, comme elle nous l'expliquait récemment. Un enfer vécu dans le huis clos de cette maison en Saône-et-Loire. Personne n'en a jamais rien su à part deux des quatre enfants du couple qui disent avoir signalé ces violences aux gendarmes, sans le moindre effet. Alors, ce 13 mars 2016, après une nouvelle passe avec un client sur ce parking, elle a pris avec elle un pistolet de son mari et s'est placée derrière lui dans la voiture. Avec l'aide de ses fils et du petit ami de sa fille, elle est allée enterrer le corps près du château de La Clayette. Dans le village voisin, tout le monde souhaite une justice clémente pour Valérie Bacot, mais l'accusée n'attend pas la même clémence. Une pétition en ligne a été lancée pour réclamer la liberté pour Valérie, mais la justice se rend dans les sallesd'audience et non sur Internet. Le verdict est attendu pour vendredi prochain.