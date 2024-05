Valérie Hayer : la solution passe par l’Europe

Valérie Hayer a transmis au 20H de TF1 une photo de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Kiev en mars dernier. Elle veut être la candidate du soutien à l'Ukraine, celle capable de dire non à la Russie et de soutenir la veuve d’Alexis Navalny, l’opposant de Vladimir Poutine décédé en prison le 16 février dernier en prison. "Nous ne vous laisserons pas seule, nous serons là, à vos côtés jusqu'au bout", promettait-elle Et pourtant, en passant au crible ses prises de parole avec notre partenaire Datapolitics, c'est la surprise. Valérie Hayer n’est pas la candidate qui évoque le plus l’Ukraine. L'analyse de chacune de ses sorties dans les médias démontre qu'elle est, en revanche, celle qui parle le plus de l’Europe, du "plan de relance", de "taxe carbone" et de la régulations des "géants du numérique". La tête de liste de Renaissance défend avant tout un bilan et une ligne : quel que soit le problème, la solution passe par l’Europe. Parmi ses 48 propositions, un plan à 1000 milliards d’euros pour investir dans l’énergie, les transports ou la santé, financé en partie par un emprunt européen. Elle souhaite aussi le triplement des effectifs des gardes-côtes et gardes-frontières européens. Au Parlement, elle vote neuf fois sur dix dans le même sens que la majorité des députés. TF1 | Reportage L. Zajdela