Valérie Pécresse : "Le déconfinement progressif et territoire par territoire me paraît le bon choix"

Edouard Philippe a présenté ce mardi son plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a notamment annoncé une reprise progressive, territoire par territoire. Une décision qui paraît être "le bon choix" pour Valérie Pécresse. Selon elle, "il n'y a rien de commun entre l'Île-de-France où il y a cinq millions de voyageurs par jour dans les transports en commun et les régions beaucoup plus rurales dans lesquelles on se déplace en voiture". "Il aurait été très injuste de pénaliser des régions où l'activité peut redémarrer beaucoup plus vite", a-t-elle ajouté.