Valérie Pécresse : "Nous allons proposer une aide au loyer jusqu'à 1 000 euros pour les cafés, les bars et les restaurants"

Valérie Pécresse a tenu à exprimer son soulagement pour les commerces qui vont pouvoir rouvrir après la grande épreuve qu'ils ont traversé pendant le confinement. Elle affirme également être heureuse pour les Français qui vont pouvoir se retrouver à nouveau pendant les fêtes de fin d'année avec leurs familles et leurs proches. Selon elle, cette affection est le remède à la solitude et aux angoisses en ce moment. Elle s'inquiète toutefois pour les bars et les restaurants qui vont devoir attendre deux mois. Alors, elle a indiqué que la région Île-de-France va se mobiliser en proposant une aide au loyer jusqu'à 1 000 euros pour les cafés, les bars, les restaurants et les commerces qui ont dû fermer de moins de dix salariés. Concernant le vaccin contre le coronavirus, elle a fait savoir que la région Île-de-France a décidé de tester massivement dans les gares et les lycées. Elle souhaite aussi tester dans les centres commerciaux qui vont rouvrir dès ce week-end. "Nous attendons que le président de la République donne le vert pour un test minute, qui sont moins invasifs, comme les tests salivaires", a-t-elle souligné.