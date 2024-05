Valises perdues aux enchères : gare aux arnaques !

Vous-êtes vous déjà demandé ce que devenaient les valises oubliées à l'aéroport. Sur Internet, des annonces proposent de les racheter directement aux compagnies aériennes pour des sommes dérisoires, moins de deux euros. Sous les posts, on trouve des commentaires dithyrambiques qui donnent envie. Nous avons voulu en savoir plus et contacter un numéro sur l'annonce. On a eu une réponse un peu préoccupante. Nous avons donc contacté directement les compagnies concernées. Elles sont formelles, ces annonces sont des arnaques et les commentaires, de faux avis. "Après 90 jours, les bagages sont considérés comme perdus. Ils sont détruits, jamais revendus.", annonce Air France. L'objectif des arnaqueurs, c'est de pirater les comptes bancaires des acheteurs. Ils surfent pour cela sur une pratique qui existe bien, mais à l'étranger, aux États-Unis notamment. Unclaimed Baggage, boutique de Scottsboro, en Alabama (États-Unis), vend exclusivement des affaires provenant de bagage laissé à l'abandon. Ils sont réceptionnés dans l'entrepôt, ouverts, triés et mis en vente dans leur magasin ou sur Internet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Pocry