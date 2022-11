Vallée de la Dordogne : splendeurs d'automne

La Vallée de la Dordogne envoûte chaque année, quatre millions de visiteurs. Une autoroute de canoë l'été, mais pendant la basse saison, ils ne sont qu'une poignée d'habitants à profiter de ces splendides panoramas et de ces mystérieux châteaux à flanc de falaise, désertés par la foule. Le village de La Roque-Gageac attire à lui seul plus d'un million de visiteurs par an. Au neuvième siècle, quand les Vikings envahissent la Dordogne, les habitants de la vallée s'installent dans les cavernes. Ce fort troglodytique les protégeaient des attaques. À quelques kilomètres de ces falaises dorées, un autre joyau : le village de Collonges-la-Rouge, surnommé le rubis de la Corrèze, pour ses castels et tours fortifiés en grès rouges. En matière de bureau avec vue imprenable, c'est Denis Eaton, gabarier à Beaulieu-sur-Dordogne, qui remporte la palme. Les gabares servaient autrefois à transporter les marchandises sur la rivière. Aujourd'hui ces drôles de bateaux à fond plat sont l'emblème de la Vallée. Ici, les touristes se pressent pour admirer son abbaye du douzième siècle, avec son tympan sculpté. Été comme hiver, la Dordogne continue d'attirer par la richesse et la variété de son patrimoine. Un refuge de tranquillité où se mêlent paysage sauvage et vestige historique. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Parésés, E. Sarre