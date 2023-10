Vallée de la Loire : une arrière-saison inespérée

Au camping Le Domaine de Dugny, à Touraine, il fait 25°C en plein soleil et il y a comme un air de vacance prolongé. "On ne pense pas que la rentrée a eu lieu. On se croirait vraiment encore en vacances", confie une cliente. Les températures sont anormalement élevées, environ 5°C au-dessus des moyennes de saison. La météo exceptionnelle a boosté les réservations, plus 21% par rapport à l'année 2022, à la même période. En bord de Loire, Franck Perronin, responsable du gîte Les Terrasses Royales, peaufine les derniers détails. Il a quatre chambres dans son gîte et elles sont toutes réservées pour le week-end. "Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'avec le beau temps, les personnes se décident à la dernière minute, notamment sur l'Île-de-France", explique-t-il. La Loire à vélo attire beaucoup de monde, y compris pour les prochaines semaines. Avec ce mois d'octobre quasi-plein, il espère une hausse de 15% de son chiffre d'affaires mensuel. Une extrême douceur est prévue jusqu'à jeudi prochain dans la vallée de la Loire et la majeure partie du pays. TF1 | Reportage R. Sygula, L. Lassale, N. Clerc