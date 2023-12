Vallée de la Maurienne : nouvel éboulement

ls n'ont eu que quelques minutes pour prendre leurs affaires. Les habitants de Saint-Michel-de-Maurienne doivent quitter leur domicile dans l'urgence. Depuis lundi, des blocs de plusieurs tonnes de pierres dévalent la montagne. Ils menacent un hameau situé en contrebas. Sur les images dans la vidéo en tête de cet article, on voit la trace de ces rochers dans la foret. Ils ont tout écrasé sur leur passage. Une habitante du village a sonné l'alerte. Comme elle, une dizaine de personnes a été évacuée. Selon Gaëtan Mancuso, maire (SE) de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), la situation s'annonce périlleuse en raison des intempéries de ces derniers jours. Cet élu local précise que des ruisseaux sont à deux doigts de déborder. Environ 300 m3 de roches menaceraient encore les habitations. Ce phénomène est lié aux intempéries de ces derniers jours. Les écarts de températures, la fonte du manteau neigeux et le gonflement du torrent fragilisent la montagne. La vallée est régulièrement touchée par les éboulements et des coulées de boue. Le hameau reste interdit d'accès ce mardi soir. Les géologues doivent évaluer le risque de nouveaux éboulements. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribeiro