Vallée de la Mort : le défi fou d'un champion français

C'est l'endroit le plus chaud de la planète. La température de l'air est à plus de 50 °C. Dans la Vallée de la Mort, personne n'est assez fou pour s'éloigner plus de dix minutes de son véhicule climatisé, à part Ludovic Chorgnon. Ce Français de 50 ans et chef d'entreprise s'est lancé un défi complètement fou. Il vaut réussir dans ce désert un Ironman, une course extrême de 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. La première épreuve s'est déroulée à 4h00 du matin. Il n'y a pas de bassin naturel dans ce désert, la piscine de l'hôtel du coin fait l'affaire. Ludovic enchaîne les allers-retours. En un peu plus d'une heure, il termine la première étape. Sous l’œil des coyotes, la deuxième épreuve va lui poser beaucoup plus de problèmes. À 7h00 du matin, il fait déjà 40 °C. Pour réussir cette épreuve, Ludovic s'est entraîné pendant plusieurs semaines dans un sauna, mais visiblement, ce n'était pas assez. Après une centaine de kilomètres, son corps lâche. Ludovic doit s'arrêter. Après quelques minutes, il parvient en effet à repartir. Après plus de huit heures de souffrances, il vient à bout de l'épreuve de vélo. Ses muscles sont tétanisés, ses jambes brûlent, mais il reste encore 42 km de course à pied sous 55 °C. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. de Précigout, H. Ecarnot