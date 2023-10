Vallée de la Roya : contre les crues, des aménagements efficaces

Depuis trois ans, à Breil-sur-Roya, Thierry Gilloux, coordonne les travaux de reconstruction après la tempête Alex. Tout a été pensé pour empêcher la Roya de sortir de son nid. Les résultats sont là, la tempête Aline, qui a frappé les Alpes-Maritimes vendredi 20 octobre 2023, n'a fait aucun dégât dans un village encore traumatisé. En octobre 2020, la tempête Alex avait ravagé Breil-sur-Roya. La force du torrent et les vents avaient balayé des dizaines de voitures et de maisons. Un restaurant avait été totalement détruit. Il a fallu plusieurs mois à Clara, la gérante, pour lui redonner vie et retrouver son quotidien. Le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan, a suivi pendant trois ans chacun des travaux. L'un des plus importants, un nouveau pont. "Il a été construit avec des méthodes de génie civil extrêmement robuste, avec des piliers qui sont aérodynamiques", lance-t-il. À Breil-sur-Roya, les travaux de reconstruction ont coûté pour l'instant, plus de cinq millions d'euros. TF1 | Reportage J. Quancard, E. Cisco, O. Cresta