Vallée de la Roya : les habitants victimes de coupures d’eau

La rivière Lévensa à la Brigue ne coule presque plus. C'est le signe d'une sécheresse précoce que les habitants observent depuis des mois. À tel point que dans la nuit du 30 au 31 mai dernier, la commune a dû couper l'eau dans tout le village. Le problème provient des deux sources qui alimentent ce bassin de 600 000 litres. En raison d'un hiver particulièrement sec, elle ne coule plus suffisamment pour le remplir lors de pics de consommation, comme ce fut le cas pendant le week-end de l'Ascension. Le maire en appelle au civisme de ses administrés. Surtout à l'approche de la saison estivale, la population du village passe de 400 à 1200 résidents. Un hôtelier essaie de limiter sa consommation d'eau par de petits gestes. "Quand on serre des verres d'eau, on serre des petits verres d'eau. Il faut faire attention, on arrose avec tout ce qui reste des bouteilles, on arrose nos fleurs. On essaie de ne pas la gaspiller pour que la consommation soit moindre", s'exprime Robert Bassini, cogérant hôtel-restaurant "Fleur des Alpes". Des travaux vont être réalisés en urgence. L'ancienne source du village va être raccordée au réseau d'eau potable. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard